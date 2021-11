Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru a gasi solutiile prin care actul normativ privind certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbaterea Parlamentului, iar in momentul in care va fi aprobat de Camera Deputatilor,…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru a gasi solutiile prin care legea privind certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodusa in dezbaterea Parlamentului.

- Certificatul verde la locul de munca. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru a gasi solutiile prin care actul normativ privind certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbaterea Parlamentului, iar in momentul in care…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru a gasi solutiile prin care actul normativ privind certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus...

- Certificatul verde la locul de munca revine in dezbaterea Parlamentului, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Șeful guvernului a precizat ca a discutat cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, despre acest subiect. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in momentul in care actul privind certificatul verde…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si despre certificatul verde si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentar, apoi aprobat de…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, marți, ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentara, apoi aprobat de Camera Deputatilor,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 30 noiembrie, ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila la finalul saptamanii trecute si impreuna au agreat variante prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentara, apoi aprobat de Camera Deputatilor,…