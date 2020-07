Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul va fi implementat in intervalul iunie 2020 - decembrie 2022 Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați (ANES) și Reprezentanța UNICEF in Romania au semnat un parteneriat pentru promovarea și integrarea perspectivei de gen in politicile publice din Romania in beneficiul…

- In contextul marcarii a 5 ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai, Ziua egalitații de șanse intre femei și barbați in Romania, Agenția Naționala pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Barbați iși propune sa inițieze o serie de acțiuni in mediul online, continuand seria…

- Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din cadrul Camerei Deputatilor s-a reunit in sedinta online in data de 22 aprilie, de la ora 14:30. Sedinta a fost condusa de doamna presedinte Cristina-Ionela Iurisniti, care a declarat deschise lucrarile Comisiei si a supus la vot proiectul…

- Consiliul Europei a adoptat Declaratia Comitetului partilor la Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si violentei domestice (Conventia de la Istanbul) privind punerea in aplicare a conventiei in timpul pandemiei COVID-19, informeaza miercuri Agentia…

- Consiliul Europei a adoptat Declaratia Comitetului partilor la Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si violentei domestice (Conventia de la Istanbul) privind punerea in aplicare a conventiei in timpul pandemiei COVID-19, informeaza miercuri Agentia…