Stiri pe aceeasi tema

- Legea care interzice bullying-ul in școli a intrat in vigoare, vineri, iar potrivit prevederilor este interzis orice comportament care consta in violența psihologica. Profesorii vor fi instruiți astfel incat sa recunoasca acest fenomen și sa ia masurile potrivite.„In unitatile de invatamant…

- Ziarul Unirea De astazi intra in vigoare legea anti-bullying. Pe ce loc se situeaza Romania, la nivel european, privind acest fenomen Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea anti-bullying, care privește interzicerea comportamentelor care constau in violența psihologica – bullying, in toate spațiile…

- Legea nr. 221 2019, care a aparut marti, 19 noiembrie, in Monitorul Oficial al Romaniei, introduce in Legea educatiei nationale notiunea de violenta psihologica sau bullying si stabileste o serie de masuri ce au ca scop reducerea numarului de cazuri ce implica acest tip de violenta. "Legea educatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea anti-bullying, care prevede combaterea violentei psihologice in scoala. Acum, urmeaza sa fie elaborate de catre Ministerul Educatiei si normele de aplicare.

- Atat elevii, cat si profesorii ar trebui ca incepand de anul viitor sa aiba parte de un climat educational fara hartuire si alte forme de violenta psihologica, dupa ce Legea care combate bullying-ul a fost promulgata de catre Klaus Iohannis.

- SIGURANTA IN SCOLI – Raport ISMB In anul scolar 2018 - 2019, Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti a programat, monitorizat si evaluat activitati pentru prevenirea, diminuarea si combaterea fenomenului violentei in unitatile de invatamant bucurestene, avand la baza urmatoarele documente : -…

- SCHIMBARI… Legea asociatiilor de proprietari a intrat in vigoare, pe 28 septembrie 2019, cu exceptia unei singure prevederi. Acum mai multi senatori si deputati planuiesc sa modifice actul. Acestia vor sa adauge noi prevederi in asa fel incat legea sa fie mai clara si mai usor de pus in practica. Prin…

- Peste 100 de școli intra intr-un program de reforma personalizata, cum nu a mai existat pana acum in Romania. Profesorii vor fi instruiți cum sa predea in funcție de nevoile copiilor din generalția actuala și, la randul lor, vor merge la cursuri.