Legea carantinării intră în dezbaterea Senatului/ Votul final programat sâmbătă Proiectul de lege privind instituirea unor masuri în domeniul sanatatii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic intra vineri în dezbaterea cosmisiilor de specialitate ale Senatului. Președintele interimar al camerei superioare, Robert Cazanciuc a anunțat ca convocat o sesiune extraordinara iar votul final pe proiect est posibil sa se dea sâmbata.

Presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat vineri ca proiectul Guvernului referitor la carantina si izolare va fi dezbatut de Comisia juridica &"atât timp cât va fi nevoie&". Cazanciua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei adoptat raport favorabil la proiectul Guvernului, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Mai exact, izolarea va fi obligatorie pentru bolnavi, carantina va fi instituita printr-un ordin al Directiei de…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, joi, un raport favorabil la proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si în urma discutiei cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat. Mai exact, izolarea va fi obligatorie pentru…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza, miercuri, in regim de urgenta, proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. In urma cu o zi, marti, proiectul UDMR a trecut si de Senat. Un proiect de lege care prevedea acelasi lucru, al Guvernului, a fost respins de senatori, alesii…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, este vorba despre un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.…

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…

- Senatul va dezbate marti, in regim de urgenta, in comisii si in plen, proiectul de lege initiat de Guvern, care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in starea de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Senatul este prima Camera sesizata,…

- UDMR sustine prelungirea starii de urgenta in Romania pentru a limita raspandirea coronaviruslui in Romania. "Vom vota pentru prelungirea prin decret prezidential a masuri starii de urgenta. Aceasta a fost singura decizie luata in cadrul sedintei", a spus liderul senatorilor UDMR. "UDMR…