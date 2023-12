Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța Trenuleț a fost publicata in Monitorul Oficial: Ce se intampla cu salariile bugetarilor, amenzile de circulatie și Programul RablaOrdonanța Trenuleț a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca masurile prevazute in acesta se vor aplica. Ordonanța vine cu o serie de noutați, pe langa…

- Noua lege a pensiilor a fost publicata in Monitorul Oficial.Potrivit noii legi, toate pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8% și sunt recalculate din septembrie 2024. De asemenea, legea mai prevede ca, pana in 2035, varsta de pensionare sa fie aceeași pentru femei și barbați, respectiv 65 de…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala introduce sigiliul electronic, iar șoferii risca amenzi usturatoare daca nu respecta obligațiile. Amenzi de pana la 50.000 de lei pentru soferii care incalca aceasta regula. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial de mai bine de doua saptamani Sistemul national…

- Sistemul de pensii din Romania este, in aceste zile, subiect de dezbatere naționala. Legea care prevede recalcularea și creșterea pensiilor este in Parlament dupa ce a creat zazanie intre Partidele aflate la guvernare.

- Palatele și cluburile elevilor trec la consiliile județene, cu angajați și patrimoniu. Lege publicata Descentralizarea palatelor copiilor și cluburilor elevilor presupune trecerea lor de la Ministerul Educației la consiliile județene, arata o lege publicata vineri in Monitorul Oficial. Este vorba despre…

- Legea privind reforma fiscal-bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial! Se vor desființa mii de posturi de șefi din administrația publica Legea privind reforma fiscal-bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial! Se vor desființa mii de posturi de șefi din administrația publica Legea 296/2023…

- Legea 296/2023 „privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung” a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Conform Constituției, legea va intra in vigoare la trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial.Legea poate fi citita AICI! (.pdf)Legea…

- Hotararea Parlamentului prin care Ana Revenco a fost numita in funcția de director al Centrului pentru Comunicare Strategica și Combaterea Dezinformarii a fost publicata astazi in Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES . Potrivit documentului, fosta ministra MAI este numita in funcție pe un termen provizoriu…