Lege: Românii vor putea avea un cont bancar fără comisioane din 2024 Toți romanii vor putea deține, de anul viitor, un cont bancar fara comisioane. Decizia a fost luata de Parlament și obliga bancile sa asigure un astfel de cont. Este vorba de acele comisioane care se platesc atunci cand deschidem sau inchidem un cont bancar, sau cand, de exemplu, interogam soldul la bancomat. Nu vor mai fi oprite comisioane nici pentru plațile online sau pentru retragerile de la bancomat, excepție fac plațile online pentru jocurile de noroc. In acel cont trebuie sa fie virat salariu sau alt venit. Autoritațile spun ca prin aceasta masura se vor incuraja tranzacțiile online și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete. Legea merge acum la promulgare și președintele nu o mai poate intoarce deoarece ea era deja in Parlament…

- Fiecare roman va avea un cont bancar gratuit, fara sa fie nevoie sa achite comisioane, potrivit deciziei luate luna trecuta de Parlament. Contul va putea fi folosit in vederea incasarii pensiei sau a salariului. Proiectul prevede ca deschiderea și administrarea contului, retragerea de numerar, interogarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marți, legea pensiilor, adoptata saptamana trecuta in Parlament. Astfel pensiile se vor mari , incepand cu anul viitor. Prima data acestea vor crește pe 1 ianuarie cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei iar apoi de la 1 septembrie, pensiile…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pe noua lege a pensiilor, inclusiv cu votul liberalilor, care in aceasta dimineața, in ședința de partid, amenințau ca sunt in continuare impotriva acestei legi, care prevede creșteri substanțiale la anul, cand „salariile și pensiile viitoare…

- Dupa 1 an de la inregistrarea in Parlament a unei propuneri legislative pentru digitalizarea serviciilor consulare, inițiativa a primit unda verde și in ultima comisie raportoare. Astfel, un document important pentru romanii care traiesc in strainatate va fi eliberat in format electronic. Nu se va mai…

- Incepand de miercuri, 1 noiembrie, o parte din noile masuri fiscale vor intra in vigoare, printre care și limitarea plaților cash la comercianți. Se poate incasa cash, in limita unui plafon zilnic de 10.000 de lei de la o persoana juridica. De asemenea, sunt interzise plațile fragmentate in numerar…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Legea pensiilor speciale pare ca mai are de așteptat, pentru ca aleșii nu accelereaza modificarea pensiilor speciale. Deși reforma pensiilor, implicit a pensiilor speciale , trebuia sa fie gata de la sfarșitul anului 2022, ceea ce nu s-a intamplat. Termenul pentru adoptarea legii pensiilor speciale…