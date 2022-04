Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: Amenzile vor putea fi contestate și la instanța din zona in care locuiește contravenientul. Lege promulgata de președinte Daca primiți amenda din partea autoritaților veți putea sa o contestați și la instanța din zona in care locuiți, nu doar la cea din zona in care a fost savarșita fapta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Actul normativ prevede ca plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii poate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru declararea lui Vasile Lucaciu ‘Erou al Natiunii Romane’. Legea prevede ca pentru cinstirea memoriei lui Vasile Lucaciu (1852 – 1922), considerat una dintre cele mai importante personalitati politice, culturale si istorice ale romanilor ardeleni…

- "Am avut negocieri cu presedintele roman Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta in desfasurare impotriva agresiunii ruse, despre crimele de razboi ale Rusiei impotriva civililor", a scris Zelenski pe contul sau de Twitter."Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean", a adaugat…

- La triajul efectuat la locurile de cazare a refugiaților din Ucraina pentru prevenirea unor epidemii au fost depistate, printre alte boli infecțioase, și trei cazuri de rujeola, boala extrem de contragioasa. In acest sens, medicii recomanda populației sa se vaccineze contra rujeolei. Cele trei cazuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi, dupa ședința CSAT, ca „Romania condamna ferm agresiunea complet nejustif ilegala care pune in pericol nenumarate vieți omenești”. Iohannis a asigurat faptul ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. „Rusia a ales forța tancurilor in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care aproba ordonanta de urgenta 49/2021 privind reglementarea unor masuri pentru valorificarea dozelor de vaccin impotriva COVID-19, achizitionate de catre statul roman prin Ministerul Sanatatii, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, statul…