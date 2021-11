La inceputul lunii noiembrie a intrat in vigoare Legea 264/2021 care modifica și completeaza Legea 7/1996 – legea cadastrului și publicitații imobiliare cat și articolul 121 din Legea 18/1991 – legea fondului funciar. Maramureșenii trebuie sa știe ca odata cu intrarea in vigoare a acestei legi Agentia Nationala acorda gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta si institutiile sale subordonate, in functie de disponibilitatea datelor in format electronic, notarilor publici, avocatilor, executorilor judecatoresti, persoanelor fizice si juridice autorizate sa efectueze lucrari…