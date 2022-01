Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari pentru facturi, sustinand ca s-a aflat personal in situatia de a primi o factura cu tarif necompensat si neplafonat.

- Cum pot romanii sa ramana fara electricitate, deși au facturile platite. De ce se ajunge la aceasta situație Cum pot romanii sa ramana fara electricitate, deși au facturile platite. De ce se ajunge la aceasta situație Deși au facturile la lumnia platite la zi, consumatorii romani care depașesc frecvent…

- Facturile la gaze si electricitate pe noiembrie, prima luna in care se aplica plafonarea si compensarea, au inceput sa vina la consumatorii casnici. Unii clienti au primit facturi compensate si plafonate, altii nu. In plus, nici macar reprezentantii furnizorilor nu stiu sa explice foarte bine ce trebuie…

- Firmele care accepta voucherele de vacanța ale bugetarilor nu trebuie sa înregistreze obligații fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, mai vechi de 90 de zile, se arata într-o OUG publicata în Monitorul…

- Putine persoane stiu ca folia de aluminiu poate fi extrem de utila pentru a reduce costurile la gaze. Aceasta pastreaza foarte bine caldura la interior, reducand considerabil facturile. Aceasta metoda simpla poate reduce considerabil facturile la gaze pe timp de iarna. Vei ramane surprins in momentul…

- “Lucrurile sunt foarte clare: factura lunii octombrie vine in cursul lunii noiembrie, factura lunii noiembrie vine in cursul lui decembrie, deci nu are cum sa vina factura lunii noiembrie tot in cursul aceleiasi luni, pentru ca trebuie sa asteptam sa se citeasca sau sa se estimeze sau sa se autociteasca…

- Persoanele fizice vor primi o compensare de 21 de bani/kWh, in perioada 1 noiembrie 31-martie. Aceasta se va aplica celor cu un consum total de 1.500 kWh. La gaze, compensarea este de 25% din factura, in aceeași perioada, pentru un consum de maximum 1.000 metri cubi. Scaderea prețului se va vedea direct…

- Au inceput problemele pentru populatie. Facturile uriașe la gaze sunt emise deja catre populație, chiar și de noua ori mai mari ca pana acum. Asociațiile de protecție a consumatorilor spun ca actele normative de subvenționare și plafonarea prețului ar putea sa nu aiba efectul scontat. O astfel de notificare…