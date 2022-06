Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a adoptat, miercuri, o noua lege care permite autoritaților sa desemneze mai ușor opozanții interni drept „agenți straini”, unul dintre instrumentele folosite de Kremlin pentru a suprima disidența, relateaza Reuters. Rusia a folosit eticheta de „agent strain” inca din 2012 pentru a desemna persoane și organizații despre […] The post Lege noua in Rusia: Oricine poate fi desemnat „agent strain” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .