Legătura dintre cauzele invaziei ruse în Ucraina și cazul Colectiv, potrivit The Hill Tragedia de la Colectiv din Romania demonstreaza modul in care corupția poate provoca pierderi de vieți omenești. Astazi, devastarea provocata de ofensiva Rusiei in Ucraina constituie dovada ca marea corupție sistemica, numita și cleptocrație, poate ucide la scara ampla, scrie The Hill . Un incendiu izbucnit in 2015 la clubul de noapte Colectiv din București a ucis 27 de oameni. In lunile care au urmat accidentului alți 37 de oameni au murit din cauza infecțiilor provocate de uzul dezinfectanților medicali diluați in spitalele romanești in care erau tratați. Dupa cum relateaza și documentarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful militar al Fortelor Armate ale Regatului Unit, amiralul Sir Tony Radakin, a transmis vineri la Bucuresti un mesaj de solidaritate cu armata romana, unitatea intre militarii celor doua tari aratand „Rusiei cat de inacceptabil este comportamentul sau si cum ne vom uni fortele pentru a ne proteja…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a aratat o intenție adevarata in a rezolva criza din Ucraina pe cai diplomatice. Harris a vorbit, de la București, din dreapta lui Klaus Iohannis, despre campaniile de dezinformare duse de Mosova. Fii la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca fara indoiala razboiul din Ucraina va avea consecințe economice și asupra Romaniei, insa da asigurari ferme ca nu exista riscul de a ramane fara gaz. El a anunțat duminica seara ca, din aceasta vara sau cel tarziu la finalul anului, va fi dat in funcțiune interconectorul…

- Mama a doua fete, o ucraineanca de 39 de ani a fugit din Harkov, al doilea oraș al țarii, bombardat de o saptamana, dar necucerit. Ajunsa in Romania, ea povestește pentru publicul Libertatea cum arata discuțiile cu rudele din Belarus, Crimeea și Rusia, care nu cred ca Putin a atacat Ucraina. Sabina*…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a transmis vineri, 4 martie, in cea de-a noua zi de razboi dintre Rusia și Ucraina, ca regimul condus de Vladimir Putin „este o amenințare pentru toate țarile din regiune”. „Atat timp cat inca vom face comerț cu Rusia, economia ei va fi bine. Actualul regim al Rusiei cu…

- Invazia declansata de Vladimir Putin si care nu are impotrivire aproape deloc printre cetatenii Rusiei a pus pe drumuri sute de mii de ucraineni, muti dintre ei ajungand in Romania. O parte vor fi cazati in cantonamentului FCSB, la insistentele lui Gigi Becali.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect in acest