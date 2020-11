Lecturi pandemice (5) Un jurnalist din diaspora Liviu Antonesei Cunosc destul de bine presa, mai ales cea scrisa, din diaspora, desigur ceea ce cunosc eu e o parte dintr-un continent mult mai mare decit imi imaginam acum vreo cincisprezece ani, cind am inceput și sa colaborez cu publicații de acolo. Și acum colaborez cu Curentul Internațional din USA, Jurnalul Israelian, editat de poetul Adrian Grauenfels, revista Itaca a „grupului de la Dublin". Consult frecvent cel puțin zece publicații ale diasporei și urmaresc destul de frecvent emisiunile de la televiziunea newyorkeza in limba romana cind sint postate pe Youtube. Sint citeva zeci de… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol: sighet-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Jurnaliștilor Romani de Pretutindeni (AJRP) anunța componența noului Consiliu Director pentru mandatul 2020 – 2024: 1. Cristian Bucur (Romania/ Canada), președinte AJRP; 2. Ioan Godja (Romania/ Austria), vicepreședinte AJRP pentru Europa;

- Lucreția Berzintu in dialog cu jurnalistul Cristian Bucur, Canada Motto: In masura in care ceilalti oameni trec prin viata si nu lasa nicio urma, ca pestele care trece prin apa si nu lasa nicio urma, ziaristul este cel care lasa cate o urma prin zilele traite, prin intermediul articolelor pe care le…

- Novak Djokovic își continua fara emoții cursa spre cel de-al 18-lea titlu de Grand Slam, sârbul trecând de Jan-Lennard Struff (29 ATP), scor 6-3, 6-3, 6-1. Liderul mondial a facut pasul spre optimile de la US Open. Surpriza zilei a fost furnizata de Borna Coric: l-a eliminat pe Stefanos…

- Restricțiile de calatorie pandemice i-au facut prizonieri in țara lor, prinși in capcana propriului sistem de sanatate. Mexic și Canada au inchis mii de kilometri de frontiera, iar asta a insemnat pentru mulți americani intreruperea accesului la medicamente și la ingrijirea medicala pe care nu și-o…

- Plasat in apropierea resortului Marina Bay Sands, va fi primul magazin Apple plutitor. Acesta va lua forma unui dom rotund pe toate partile, cu exceptia bazei, construit pe locul unui fost club de noapte. Exteriorul cladirii va fi compus din panouri de sticla, care vor reflecta cerul…

- Peste zece mii de conturi ale unor utilizatori ai serviciilor guvernamentale online au fost piratate prin atacuri cibernetice, au anuntat sambata autoritatile canadiene, citate de AFP. Atacurile au vizat serviciul CLeGC, utilizat de circa 30 de ministere federale, si conturi la Agentia fiscala din Canada,…

- Simona Halep, 28 de ani, trebuia sa joace luni seara alaturi de cehoaica Barbora Strycova in turul I al probei de dublu impotriva perechii Veronika Kudermetova/Anastasia Pavliucenkova (Rusia), dar partida a fost amanata pentru marți din cauza ploii. Astfel, Simona Halep va trebui sa susțina doua jocuri…

- Compania farmaceutica americana Pfizer si compania germana de biotehnologie BioNTech SE au declarat, miercuri, ca au semnat un contract cu Canada pentru livrarea de vaccin experimental anticoronavirus, potrivit rador.ro.Citește și: EXCLUSIV Emi Pian putea fi salvat! Cum il puteau scapa cei…