- Helmuth Duckadam, fostul președinte de imagine al FCSB-ului, a analizat victoria reușita de roș-albaștri contra Chindiei Targoviște, scor 2-0. „Eroul de la Sevilla” e dezamagit de jocul echipei lui Toni Petrea, deși echipa merge ceas și a ajuns la patru victorii consecutive in Liga 1. „Nu mi-a placut…

- FC Rapid București și CS Mioveni se intanesc astazi intr-un partida ramasa restanta din etapa a opta a Ligii 2. Meciul se va disputa de la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa doua infrangeri consecutive, cu FC U Craiova 1948 (5-0) și cu Progresul Spartac (3-2), rapidiștii cauta sa obțina victoria…

- BRUXELLES, 27 oct - Sputnik, Daniela Porovaț. Analiza Financial Times arata felul in care a decurs in primul mandat al lui Trump relația SUA cu NATO, insistandu-se asupra deteriorarii relațiilor dintre Washington și Berlin și nu doar din punct de vedere militar, ci și economic. © REUTERS / Yves HermanȘeful…

- In prezent, majoritatea companiilor, chiar daca s-au “digitalizat”, inca mai trebuie sa foloseasca un numar impresionant de hartii si documente. Prin urmare, pentru obtinerea unui spatiu de lucru cat mai ordonat si util, este important ca toate aceste documente sa fie arhivate si usor accesibile. De…

- Rico888 și Killa Fonic aduc prima piesa in limba italiana, Tango & Cash, al carui nume a fost inspirat din filmul de acțiune cu Sylvester Stallone și Kurt Russell. Este pentru prima data cand Rico888 compune integral o piesa in italiana, insa beat-ul a contribuit decisiv la creionarea sa și la rezultatul…

- Iar in scena sa ramana doar „partidele democratice” Discursul de esența totalitara al președintelui Iohannis se concretizeaza in perspectiva unei eliminari definitive a partidelor „nedemocratice”. Aceasta a fostv esența discursului sau de invingator de luni seara: „Ieri au avut loc alegerile locale…

- Primarul Ion Aliman, care a decedat cu 10 zile inainte de scrutinul de duminica, a castigat detasat alegerile la Deveselu, cu peste 70%, ceilalti doi candidati ramasi in cursa nemaiavand ce sa faca in fata valului de sustinatori ai lui Aliman. Zeci de sateni din Deveselu s-au adunat in noaptea de duminica…

- Simona Halep revine pe teren la Praga, dupa victoria obținuta greu ieri in fața Polonei Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3). De aceasta data, campioana de la Wimbledon 2019 va juca la dublu, in primul tur al competiției. Este o proba la care romanca nu se numara printre specialiste, dar face pereche cu o…