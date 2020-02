Lecturi de weekend: Biografii romanțate In toamna anului trecut, editura Polirom a lansat o superba și de succes colecție intitulata „Biografii romanțate”, care se adreseaza tuturor celor interesați de viețile marilor personalitați culturale romane. Sculptori, pictori, compozitori, cantareți, dramaturgi, poeți, prozatori ș.a. sunt și vor fi protagoniștii acestei colecții de romane biografice, povestea fiecaruia dintre ei fiind spusa, in mod inedit, de reprezentanți ai noii generații literare, adica de un numar de scriitori tineri. Pana la sfarșitul anului 2019 au aparut patru volume. Toate incantatoare: Moni Stanila – Brancuși sau… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta mai multe precipitatii pentru zilele urmatoare, insa temperaturile sunt in crestere. Marti, vor fi maxime de 11 grade in Moldova, 6 in Maramures, 8 in Crisana, 8 in Transilvania, 11 in Banat, 12 in Oltenia, 12 in Muntenia si 9 grade in Dobrogea. In Giurgiu, se anunta 11 grade la…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher intentioneaza sa preia Sabon Holdings SRL. Grupul Rocher produce si comercializeaza o gama larga de produse cosmetice, ce include produse de ingrijire a fetei si ingrijire corporala, ingrijire…

- Greva la CFR in aceasta dimineata. Din primele informații, 19 trenuri au fost anulate. Cei care asigura intreținerea trenurilor și-au incetat activitatea in mai multe județe din țara. Este vorba despre depourile din București, Cluj, Iași, Brașov, Galați, Satu Mare, Timișoara, Arad, Ploiești, Pitești,…

- Iarna nu pare ca are de gand sa vina curand, meteorologii anuntand temperaturi in crestere pentru urmatoarele zile. Diminetile vor fi friguroase, insa la amiaza maximele vor ajunge chiar si la 20 de grade. Se anunta soare in toata tara pentru marti. Vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 14 in Maramures,…

- Comenzile online de mancare romaneasca au crescut cu 120% in ultimul an. Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40%…

- Comenzile online de preparate traditionale românesti au crescut cu 120% în ultimul an, potrivit unei platformei de comenzi online, care arata ca, din totalul comenzilor zilnice înregistrate pe site, circa 40% contin preparate din bucataria româneasca, iar valoarea medie a…

- Vineri, 8 noiembrie, la ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu,a avut loc lansarea colecției „Biografii romanțate”, cel mai recent proiect editorial Polirom, care a debutat cu volumele: Moni Stanila, Brancuși sau cum a invațat țestoasa sa zboare; Bogdan-Alexandru Stanescu, Caragiale. Scrisoarea…

- Potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, vanzarile de preparate vegane au crescut de 6 ori in ultimul an și de 40 de ori fața de anul 2017. Pentru anul viitor, compania estimeaza o creștere cu circa 50% a vanzarilor din segmentul preparatelor vegane. Pe primul loc…