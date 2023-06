Lecţii pentru cei interesaţi: Cum a obţinut Polonia o investiţie de mai multe miliarde de dolari de la Intel In fata unei penurii de semiconductori fara precedent, Europa ofera subventii de miliarde de euro pentru a-si reduce dependenta de Asia. In schimb, Intel angajeaza sume importante pentru investitii. In conditiile in care Germania a pus deja mana pe o investitie de 30 de miliarde de euro de la compania americana, Polonia a decis sa intre si ea in joc. Succesul sau final poate fi vazut ca o lectie de perseverenta, comenteaza Reuters. Producatorul american de cipuri a anuntat vinerea trecuta ca a decis sa investeasca pana la 4,6 miliarde de dolari in noua fabrica de semiconductori de langa Wroclaw.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

