Lecții neînvățate Daca nu platești, o incurci. Mesajul e clar, fie ca e vorba de 10 bani sau un milion de lei, fie ca-i vorba de TVA, de defuncta taxa pe bacșiș sau de taxa pe litru de aer respirat, Finanțele sunt cu ochii pe noi. Nu și pe turnulețe, acolo sigur se platesc toate taxele.

- Liviu Dragnea s-a speriat în sala de judecata când pe ecranul telefonului a aparut mesajul ”se asculta”. Șeful PSD nu a știut ca este vorba despre o aplicație. ”I-am aratat ceva avocatului meu. A durat cam 10-12 secunde. Eram cu telefonul…

- Directorul de la Dacia Pitesti atrage atentia asupra factorilor care pot ruina Romania si pune degetul pe punctul sensibil, parca cu intentia de a sugera lipsa de educatie a actualilor guvernanti. Yves Caracatzanis, director general si presedinte al CA al Automobile Dacia spune ce Romania inca mai are…

- Sarah Dumitrescu a mers o clinica medicala din Florida, iar in urma intalnirii cu doctorii american, ea a facut public un mesaj. Totul are loc la doar o zi dupa ce bunica ei, Ionela Prodan, a fost ingropata. Prietenii și fanii i-au urat multa sanatate, iar colegii din echipa de baschet in care evolueaza…

- Binecunoscutul om de radio Daniel Buzdugan a transmis un mesaj emoționant in Vinerea mare. El a povestit despre ce i-a fost dat sa vada la biserica. Daniel Buzdugan, care a povestit intr-un interviu despre cum a caștigat primii bani , a fost la biserica in Vinerea mare, zi de mare sarbatoare inainte…

- Ce conteaza cu adevarat in viata? Acest mesaj atat de frumos care s-a viralizat pe internet i-a fost atribuit Papei Francisc, dar nu exista dovezi in acest sens caci pe paginile sociale ale Papei Francisc sau pe site-urile oficiale ale Vaticanului acesta nu este confirmat ca fiind scris de Papa insusi.…

- Viceprimarul Timisoarei, Dan Diaconu, a caștigat definitiv procesul cu Agenția Naționala de Intergritate, care in 2015 il acuza ca ar fi fost in stare de incompatibilitate, pentru ca ar fi deținut simultan funcția de secund al primarului Timișoarei și pe cea de administrator al unei firme. ANI anunța…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. …

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. "Stim ca sunt modificari…