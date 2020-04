Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, i-a transmis actorului Dan Puric ca atat el, cat si fiul sau Alex, mort in urma incendiului de la Colectiv, il iarta dupa ce a vorbit despre "haimanalele" de la Colectiv. "Important insa este sa te poti ierta si tu", a afirmat Eugen Iancu.Citește…

- Cunoscutul actor și regizor Dan Puric a lansat o serie de acuzații șocante sambata seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus. "E clar ca ordinul internaționalist de la tovarașii aia albaștri globaliști... au zis: Taie-le, ba, și credința! Ascunde-i! E clar ca oculta a dat un ordin. Domnule,…

- Un minut și noua secunde. Atat a durat ca 65 de suflete sa fie rapite prea devreme și prea violent dintre noi și ca intregul sistem de autoritați din Romania sa fie zguduit pana la temelii. Au trecut patru ani de la Colectiv, de la tragedia care a schimbat tot ce știam . Intre timp, cei 13 oameni gasiți…