Lecţia practică de gramatică: locaţie Am servit o prajiturica într-o locatie funny

(cuvinte &"mai frumoase&" folosite nepotrivit) ● &"locatie&" Am auzit la televizor:

Padurea Snagov. Ora 15. Alta locatie, aceeasi poveste.

De ce nu e corect? În limba româna, cuvântul locatie, dupa cum aflam din Dictionarul explicativ al limbii române (DEX), înseamna: &"1. închiriere; chirie platita pentru anumite lucruri luate în folosinta temporara. 2. contract prin care una dintre parti se obliga sa procure si sa asigure celeilalte parti folosinta… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- ● „trebuiesc” Am auzit la realizatorii de emisiuni forma trebuiesc: Îti trebuiesc foarte multe elemente de detaliu. De ce nu e corect? La modul indicativ, timpul prezent, verbul a trebui are forma unica – trebuie. Realizatorul a folosit…

- Ziua limbii romane a fost sarbatorita printr-un pod de carți pentru copiii din Romania și Republica Moldova. In comuna ieșeana Victoria și in localitatea Sculeni din țara vecina, copiii au participat la ateliere de lectura.

- Neam obinuit ca în fiecare an pe 31 august s srbtorim ZIUA LIMBII ROMÂNE. Pe 31 august ne amintim dintro dat c &bdquoLimba noastri o comoar&rdquo i c acest copac prin seva cruia curge intraductibilul DOR dar i DOINA dinuind peste veacuri are rdcinile bine înfipte în pmântul…

- Domeniul HoReCa, in special restaurantele și firmele de catering, sunt domenii in care se lucreaza mereu la imbunatațirea calitații și a serviciilor oferite. Mai ales in privința serviciilor de catering, caz in care este nevoie de maxima seriozitate din toate punctele de vedere, iar diferența poate…

- Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat ca PAS va depune toate eforturile pentru a gasi voturile necesare pentru schimbarea punctului 13 din Constituție și oficializarea limbii romane in Republica Moldova, insa nu va merge la exercițiul votului fara a avea certitudinea ca acest punct va…

- Primaria municipiului Onești incheie luna august cu o noua surpriza: un spectacol special, o combinație intre discursul captivant al lui Dan Puric și muzica lui Victor Socaciu. Pe 31 august, de la ora 19,00, pe scena Cinema Capitol va fi prezentat spectacolul ZIUA LIMBII ROMANE, un eveniment incarcat…

- Secretarul de stat pentru invatamantul minoritatilor din Ministerul Educatiei, Kallos Zoltan, a declarat vineri, la Miercurea Ciuc, ca s-au facut demersuri pentru derularea unui proiect care sa sustina invatarea cat mai eficienta a limbii romane de catre copiii maghiari, punctand faptul ca in societate…

- Folosirea lamaii impotriva țanțarilor, urinarea pe o ințepatura de meduza sau aspirarea cu gura a veninului unui șarpe care ne-a mușcat. Aceste „sfaturi” sunt inutile, chiar periculoase. Se intampla același lucru in fiecare an: interzicem copiilor sa mearga la inot dupa ce au mancat, ne aprovizionam…