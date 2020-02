Lecţia de drept. Cheltuielile de executare silită Executarea silita implica achitarea cu anticipație a unor sume de bani necesare pentru inceperea ori desfașurarea sa, iar cel caruia ii incumba aceasta obligație este creditorul, acesta fiind cel care pune in mișcare mecanismul execuțional. Cheltuielile de executare se impart in general in doua categorii: cheltuielile pentru deschiderea executarii silite și onorariul final al executorului […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile de judecata sunt acelea efectuate pentru derularea litigiului principal, aflat pe rolul instantei civile, și constau in taxele judiciare de timbru, onorariile avocatilor, ale expertilor si ale specialistilor desemnați in cauza, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate…

- Executarea silita a Primariei Borsa, in cazul celor 17.000 de hectare de teren revendicate si castigate in instanta de Asociatia Composesorala Borsa, a fost suspendata. Anuntul a fost facut de primarul orasului Borsa, Sorin Timis, care a mai precizat ca institutia isi poate desfasura in continuare activitatea…

- Viktor Orban preda lecții cand vine vorba despre atragerea investitorilor straini! Deși Ungaria se confrunta cu critici externe, din cauza afectarii statului de drept, cand vine vorba despre bani, Orban al lor este specialist. Daca in Romania a funcționat mulți ani acuzația ca investitorii nu vin…

- PERICOL… ANAF a pus in primele 11 luni ale anului 2019 popriri pe aproximativ un milion de conturi ale persoanelor care nu si-au platit datoriile la stat. Suma colectata reprezinta insa putin peste o cincime din cat i se datora. Drept urmare, in 2020 se vor lua primele masuri de executare silita. „In…

- Daca o persoana doreste sa devina mostenitor, trebuie sa accepte succesiunea in termenul legal de optiune succesorala, de un an de la data decesului lui de cuius (defunctului). Termenul de optiune mai sus mentionat curge: de la data nasterii celui chemat la mostenire, daca nasterea s-a produs dupa deschiderea…

- Legea instituie raspunderea penala incepand cu varsta de 14 ani, dar exista și proceduri specifice in cazul in care, persoanele care comit infractiuni sunt minori sub 14 ani, adica se instituie acestora masuri speciale de protecție, cum ar fi plasamentul sau supravegherea specializata. Daca se constata…

- Premierul Ludovic Orban a discutat in ședința de Guvern despre situația ROMATSA, acolo unde angajații risca sa nu-și mai primeasca salariile. Șeful guvernului a declarat ca a luat decizia de a plati suma pentru care exista titlu executoriu in Romania. Este vorba de 278 de milioane de euro, bani care…

- Procedura in discuție se adreseaza persoanelor fizice de buna-credința ale caror datorii provin din neachitarea la timp a ratelor bancare contractate in vederea achiziționarii unui serviciu sau produs personal sau din activitațile care urmaresc satisfacerea unor nevoi personale, cum ar fi restanțele…