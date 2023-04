Stiri pe aceeasi tema

- Portarului lui Juventus, Wojciech Szczesny (32 de ani), i s-a facut rau in finalul primei reprize din meciul cu Sporting (1-0), in „sferturile” Europa League, dar nu a fost decat alarma falsa. Și-a revenit rapid și examenele medicale la care a fost supus au ieșit bine. Momente de spaima in careul lui…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

Finala Conference s-a repetat in Europa League: Mourinho, invins. Feyenoord – Roma 1-0. United, doua autogoluri acasa contra Sevillei: Man. United – Sevilla 2-2. Juventus a batut Sporting cu 1-0

- Nu este liniște la Juventus inaintea meciului de joi cu Sporting Lisabona, din „sferturile” Europa League. Armonia din vestiar a fost stricata in a doua zi de Paște de un conflict verbal intre Leandro Paredes (28 de ani) și antrenorul Massimiliano Allegri (55 de ani). ...

- Mijlocasul argentinian Leandro Paredes este rezerva la Juventus Torino, iar acest lucru l-a iritat, astfel ca, potrivit Gazzetta dello Sport, jucatorul de 28 de ani a avut o cearta aprinsa cu antrenorul sau Massimiliano Allegri, luni, la antrenament. Campionul mondial cu Argentina este imprumutat de…

- Tragerea la sorți pentru stabilirea „optimilor” de finala din Europa League are loc astazi, de la ora 13:00. Ceremonia poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. S-au calificat in optimile Europa League: Sporting, Bayer Leverkusen, Juventus, Sevilla, AS Roma, Manchester United, Șahtior Donețk…

- ora 19.45: Midtjylland – Sporting (in tur 1-1), Monaco – Leverkusen (3-2), Nantes – Juventus (1-1), PSV – Sevilla (0-3); ora 22.00: AS Roma – Salzburg 0-1, Manchester Utd – Barcelona 2-2, Rennes – Shakhtar (1-2), Union Berlin – Ajax (0-0).

- Juventus a obținut doar o remiza impotriva celor de la Nantes, scor 1-1, in prima manșa a play-off-ului pentru optimile Europa League. La finalul meciului de la Torino, antrenorul Massimiliano Allegri a avut o disputa aprinsa cu jurnaliștii din studioul Sky.