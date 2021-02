Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a anuntat, vineri, ca meciul cu Brest Bretagne, din ultima etapa a grupei B a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost anulata, echipa franceza neputand face deplasarea in Romania. “Partida din cadrul rundei a XIV-a cu Brest Bretagne Handball a fost anulata. Conditiile…

- Secretarul de stat Ana Guțu a avut o intrevedere cu Excelența Sa Ambasadoarea Republicii Franceze in Romania doamna Laurence Auer. Ana Guțu a exprimat sincere mulțumiri in adresa Franței și a instituțiilor sale culturale pentru activitatea prodigioasa in Romania și Republica Moldova, care prin multiple…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca romanii care vor sa intre pe teritoriul Cehiei trebuie sa prezinte test COVID negativ la sosirea in țara. Persoanele care sosesc in Republica Cehia din state incluse pe listele portocalie, rosie si rosu inchis – Romania este inclusa pe lista rosie – trebuie…

- Cinematograful "Elvire Popesco" se redeschide vineri cu avanpremiera filmului "La Verite" in regia lui Hirokazu Kore-Eda, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche si Ethan Hawke, anunta Institutul Francez din Bucuresti. Potrivit sursei citate, la eveniment va participa si Laurence Auer, ambasadoarea Frantei…

- Presedintele Autorit tii Electorale Permanente, Constantin Florin Mituletu Buic , a avut o ntrevedere joi, 14 ianuarie 2021, cu Laurence Auer, ambasadoarea Frantei n Romania.Principala tema abordata in cadrul discutiilor a vizat perspectiva dezvoltarii unei relatii de colaborare intre autoritatile administrative…

- Comisia Europeana este cu ochii pe noi: ″Așteptam de la Romania un buget robust pe 2021″ Comisia Europeana este cu ochii pe noi. ″Așteptam de la Romania un buget robust pe 2021″⁣, a scris joi vice-presedintele Comisiei Europene, dupa o discutie cu ministrul nostru de Finante.…

- Alerta in Romania privind noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, depistata initial in Marea Britanie. "Sunt doua probe luate, dar urmeaza ca zilele viitoare sa se faca sevențierea și sa vedem daca se confirma. Deocamdata sunt speculații, este o suspiciune", a declarat Catalin Apostolescu, purtator de…

- Franța redeschide condiționat frontiera cu Marea Britanie dupa ce cele doua țari au ajuns la un acord prin care sa fie reluata circulația dintre aceste state. Cetatenii Uniunii Europene care vin din Marea Britanie trebuie sa prezinte la frontiera un teste COVID negativ, relateaza CNN. „In actualul context,…