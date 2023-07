Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca(Romania) efectueaza cercetari in privința unui cetațean din Republica Moldova care a incercat sa introduca ilegal in tara recipiente cu substante periculoase. Astfel, joi, 20 iulie, in jurul orei 12.00, s-a prezentat pentru…

- Duminica, 9 iulie 2023, activitațile dedicate creșterii gradului de siguranța publica, pe raza județului Alba, au continuat. Peste 220 de polițiști și jandarmi din județul Alba au acționat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor…

- Marți, 20 iunie a.c., Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Satu Mare, in parteneriat cu reprezentanțiai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranta Scolara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu…

- Pe rețelele de socializare a inceput sa circule un videoclip cu Tzanca Uraganul care este oprit de oamenii legii și i se cere sa fie testat pentru consumul de substanțe ilegale. Ce rezultat a ieșit.

- Un barbat din Alba a facut ZECI de mii de lei din traficul de droguri pana a intrat DIICOT pe fir: A reușit sa vanda aproape jumatate de kilogram de substanțe psihoactive Un barbat din Alba a facut ZECI de mii de lei din traficul de droguri pana a intrat DIICOT pe fir: A reușit sa vanda aproape jumatate…

- Dupa Dinamo - CSA Steaua 3-0, meci intrerupt 7 minute in repriza secunda, din cauza torțelor, Jandarmeria București a prezentat raportul sancțiunilor acordate fanilor. La capatul unui meci in care ultrașii celor doua formații au aprins torțe și au aruncat cu petarde pe teren, Jandarmeria a anunțat ce…

- Polițiștii au retras, vineri, 309 certificate de inmatriculare și au reținut 658 de permise de conducere, dintre care 29 pentru consum de alcool și trei pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise, anunța Ministerul de Interne.Ca urmare a incalcarii legislației rutiere, polițiștii au retras…

- Atentat la sanatatea publica. Așa poate fi descrisa activitatea unor barbați din Ilfov și Buzau prinși in timp ce faceau contrabanda cu substanțe interzise, folosite la coacerea forțata a legumelor din solarii.