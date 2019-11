Le Point: Rusia s-ar fi infiltrat puternic în politica britanică Potrivit unui raport parlamentar, agenții ruși au țesut o rețea în cele mai înalte sfere britanice fara sa fie îngrijorați, spune CNN. Mai multe guverne britanice s-ar fi prefacut ca nu observa influența ruseasca în lumea politica a Regatului Unit, rezuma un raport parlamentar înca nepublicat. Conform mai multor marturii, Moscova a construit o rețea puternica de diplomați englezi, parlamentari și alte figuri influente în politica pentru a se infiltra în sferele înalte ale Marii Britanii. Potrivit surselor CNN, aceasta rețea ar putea fi "cea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

