Le Monde: Trecutul colonial al Japoniei parazitează afacerile cu Coreea de Sud Disputele istorice continua sa influențeze activitațile grupurilor japoneze din Coreea de Sud. Cea mai recenta victima pâna în prezent, lanțul de îmbracaminte ieftin Uniqlo a anunțat, luni, 14 decembrie, închiderea magazinului principal din Seul. Situat convenabil la intrarea în cartierul turistic Myeongdong, punctul de vânzare, care facea 2 miliarde de won (1,5 milioane de euro) în vânzari pe zi când a fost deschis în 2011, se va închide la sfârșitul lunii ianuarie 2021.



Mesajul "Va mulțumim pentru sprijin"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China scoate din criza industria auto mondiala. Cea mai mare piața din lume va genera vanzari de 25 de milioane de mașini in acest an Vanzarile auto in China vor atinge probabil 25 de milioane de unitati anul acesta, a estimat vineri Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM), cea mai mare piata…

- Vanzarile auto in China vor atinge probabil 25 de milioane de unitati anul acesta, a estimat vineri Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM), cea mai mare piata auto din lume continuand sa conduca redresarea industriei globale dupa criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite…

- Vanzarile auto in China au crescut cu 12,5% in octombrie, a saptea luna de crestere consecutiva, cea mai mare piata auto din lume conducand redresarea industriei globale dupa criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . Luna trecuta, livrarile…

- AstraZeneca, producatorul britanic de medicazmente, care lucreaza la gasirea unui vaccin impotriva noului coronavirus a depasit, joi, estimarile vanzarilor din trimestrul al treilea, scrie Reuters. Se asteapta ca Marea Britanie sa lanseze un vaccin de succes la sfarsitul lunii decembrie sau la inceputul…

- Triplul campion olimpic japonez Kohei Uchimura a fost testat pozitiv la COVID-19 cu zece zile inaintea unui concurs international de gimnastica artistica programat ca test pentru Tokyo inaintea Jocurilor Olimpice care vor fi gazduite de capitala nipona anul viitor, au anuntat organizatorii, joi,…

- ​Microsoft a înregistrat cel mai profitabil trimestru din istoria sa, într-un context cu totul special în care oamenii au stat mai mult în fața ecranului pe aplicații de conferințe, dar și pe jocuri. Veniturile serviciului de cloud-computing Azure, care a contribuit mult în…

- COVID-19, cunoscut și sub denumirea de coronavirus, a condus la infectarea la nivel global (pandemie) provocata de virusul SARS-COV-2. Coronavirusul și-a facut apariția prima oara in Wuhan, China la finalul anului 2019. Acest virus s-a dezvoltat inițial la animale, care ulterior l-au transmis omului…

- Noul coronavirs a plecat din China, iar pandemia pe care a provocat-o i-a imbogațit pe chinezi. Numarul miliardarilor a crescut in ultimul an intr-un ritm fara precedent, in timp ce averea celui mai bogat chinez s-a majorat cu 45%.