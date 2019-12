Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Narcisa Suciu locuiește de mai mulți ani in Finlanda, alaturi de soțul și fiica ei, Daria. Chiar daca este stabilita acolo, artista revine in Romania, mai ales in preajma sarbatorilor. Invitata la "Rai da' buni", dupa o lunga perioada in care nu s-a mai aflat in lumina reflectoarelor, Narcisa Suciu…

- Celebrul jucator de tenis Roger Federer a vorbit despre copiii sai intr-un interviu pe care l-a acordat presei din Chile. Roger Federer a fost intrebat despre interesul pe care il au copiii sai pentru tenis. Acesta a marturisit ca ar fi foarte fericit daca copiii sai ar juca tenis, insa a dezvaluit…

- Am trait sa o vedem si p-asta! Dan Nicorescu, cel mai excentric milionar din tara, a inceput sa poarte cizmele pe care femeile le adora in anotimpul rece. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu celebrul om de afaceri.

- Frumusetea nu are varsta! Chiar daca a trecut de ceva vreme de prima tinrete, Tania Budi (51 de ani) le da clasa divelelor de Dorobanti. Recent, vedeta a fost protagonista unei aparitii spectaculoase, chiar in fieful domnitelor cu impresii.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu Mitica Popescu! Invarsta de 82 de an, celebrul actor are momente in care nu se descurca fara bunavointa celor din jur. Recent, o pustoaica l-a ajutat pe maestru sa mearga la toaleta.

- Vitezist de rasa pe terenul de fotbal, Adi Popa (31 de ani) este rapid si atunci cand se afla la volan. Recent, mijlocasul de la FCSB a fost protagonistul unei curse nebune pe strazile Capitalei. Totul de dragul iubitei sale!