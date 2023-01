Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal UTA Arad a dispus de formatia germana de liga a treia Munchen 1860 cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, intr-un joc de pregatire desfasurat in cantonamentul din Antalya (Turcia), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sub privirile selecționerului U20, Daniel Pancu, UTA a invins-o pe 1860 Munchen, formație de tradiție din Germania, scor 2-1, dar care s-a prabușit in ultimii ani, azi evoluand in a 3-a liga. Formația lui Laszlo Balint a inceput tare, avantat și a reușit sa inscrie dupa doar 3 minute. Centrarea puștiului…

- Fostul viceprimar Razvan Bejan, in prezent președinte al Organizației PNL Moreni a prezentat un scurt bilanț al activițații sale in administrația publica locala dar a lansat și cateva critici pe adresa municipalitații, vinovata in opinia sa pentru ca in spitalul din municipiu computerul tomograf…

- Foștii colegi ai lui Ovidiu Nicolae Iacov s-au reunit și in acest an, la sala Școlii Gimnaziale Prof. Paul Banica din Targoviște, pentru a-l comemora pe regretatul fotbalist, care și-a pierdut viața intr-o noapte de joi spre vineri, 21 spre 22 decembrie 2001! Memorialul care-i poarta numele s-a aflat…

- In ediția din seara trecuta a emisiunii Chefi la cuțite, cei care au jurizat preparatele gatite au fost foștii concurenți ai emisiunii. Unul dintre aceștia a fost Ștefan Borleanu, care nu a avut o parere foarte buna despre farfuriile pe care le-a degustat, astfel ca și-a exprimat-o pe rețelele de socializare,…

- Germania transmite vocilor din Austria care se opun Romaniei in Schengen ca țara noastra este una sigura. Romania s-a dovedit a fi un partener european si un aliat transatlantic de incredere in contextul razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti,…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au afisat o dorinta de destindere in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, dupa tensiunile care au izbucnit la lumina zilei intre Paris si Berlin, scrie AFP. „Cooperarea dintre Germania si Franta, precum si dintre cancelar…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, ocazie cu care, liderul PSD a anuntat ca a propus relocarea unor companii germane din Rusia si Belarus in Romania.