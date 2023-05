Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal a facut un nou pas greșit in lupta la titlu din Premier League! „Tunarii” au reușit doar un rezultat de egalitate, 2-2, cu West Ham. Juventus a oferit și ea un rezultat surprinzator, fiind invinsa de Sassuolo. Barcelona a facut doar 0-0 cu Getafe, in tima ce Manchester United a caștigat cu Nottingham…

- Cu etape bune inaintea finalului de sezon in La Liga, Serie A și Premier League, Betano platește in avans pariurile celor care au mizat ca FC Barcelona va obține titlul in Spania, Napoli se va incorona campioana a Italiei sau ca atacantul norvegian Erling Haaland va obține titlul de golgeter in Premier…

- Federația Italiana de Fotbal a deschis o ancheta, deoarece fanii celor de la Lazio au scandat sloganuri antisemite la meciul caștigat de trupa din capitala Italiei, scor 1-0, pe terenul lui Napoli, in runda cu numarul 25 din Serie A. Aproximativ o suta de fani ai lui Lazio au folosit sloganuri antisemite…

- Lazio - Sampdoria, meci contand pentru etapa a 24-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 27 februarie, de la ora 21:45, pe Stadio Olimpico din Roma, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Sassuolo - Napoli, meci contand pentru etapa a 23-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 17 februarie, de la ora 21:45, pe Citta del Tricolore din Reggio Emilia, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Villarreal – Barcelona 0-1. Pedri a fost eroul catalanilor in meciul din etapa a 21-a din La Liga, cu golul marcat in minutul 18. A fost spectacol și in Serie A, acolo unde Napoli continua cursa pentru cel de-al 3-lea titlu de campioana din istoria clubului. Jucatorii lui Luciano Spalletti au facut…

- ​Verona - Lazio, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 6 februarie, de la ora 19:30, pe Stadio Marc’Antonio Bentegodi, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.