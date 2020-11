Stiri pe aceeasi tema

- Inter - Parma se joaca azi, de la 19:00, in etapa a 6-a din Serie A, iar interiștii sunt obligați sa caștige și fara golgheterul Romelu Lukaku. Atacantul belgian s-a accidentat și ar putea rata chiar și derby-ul cu Real Madrid, din Liga Campionilor. Dupa doua dezamagiri mari in derby-urile cu Lazio…

- CHIȘINAU, 18 oct – Sputnik. Ronald Koeman a suferit prima infrangere ca antrenor al Barcelonei, 0-1 cu Getafe, meci la finalul caruia a acuzat arbitrajul, dar și atitudinea jucatorului echipei adverse, Allan Nyom. Getafe a primit penalty in minutul 55, iar Mata a transformat de la punctul…

- ​Veteranul suedez Zlatan Ibrahimovic a înscris cele doua goluri gratie carora AC Milan a câstigat cu 2-1 derby-ul cu Inter Milano, sâmbata, în etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres.Inter, echipa gazda, a avut mai multe ocazii în acest meci,…

- Ștefan Radu, 33 de ani, a complice la primul gol și cu dureri musculare. A ieșit in minutul 58 și a luat 4,5 in Gazzetta dello Sport. Atalanta i-a mai predat o lecție lui Lazio, dovedind ca parcursul din sezonul trecut in Serie A și in Liga n-a fost deloc intamplator. La fel ca-n turul ediției trecute,…

- Cagliari - Lazio se joaca azi, de la 19:00, in etapa a 2-a din Serie A. Daca trupa lui Razvan Marin a debutat deja in noul sezon, Lazio se afla in fața primului joc din actuala stagiune. Razvan Marin l-a intalnit, in prima etapa, pe Vlad Chiricheș, in Sassuolo - Cagliari 1-1, iar acum va da peste Ștefan…

- Vidat Muriqi, 26 de ani, a semnat un contract valabil cinci ani cu clubul la care evolueaza Stefan Radu. In cariera lui, jucatorul a mai evoluat la Liria, Teuta Durres, Giresunspor, Genclerbirligi si Rizespor. Aflat la Fenerbahce din iulie 2019, Muriqi a jucat in 36 de meciuri, a marcat 17 goluri si…

- Cotat la 15 milioane de euro de transfermarkt.com, Gonzalo Higuain nu va continua urmatorul sezon în tricoul celor de la Juventus. Atacantul argentinian a ajuns la un numitor comun cu echipa lui David Beckham, Inter Miami. Tot ce mai ramâne de facut e ca Juventus și Inter Miami sa…

- Tehnicianul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovic, a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat, duminica, gruparea italiana.“Mihajlovic, care s-a întors vineri la Bologna, a fost supus unui test pentru Covid-19 si rezultatul este pozitiv”, este anuntul de pe site-ul clubului Bologna.Mihajlovic…