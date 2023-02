Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio, scor 0-1, in manșa tur a play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Unicul gol al fost marcat de Ciro Immobile, in prelungirile primei reprize. Clujenii au jucat cu om in plus aproape tot meciul, dupa eliminarea lui Patric din minutul 15, dar nu au reușit sa-și…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio, scor 0-1, in mana tur a play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Cristian Bud (37 de ani), fost atacant al „feroviarilor”, a criticat lipsa de curaj a lui Dan Petrescu. Alex Barbu, reporter GSP, și Raed Krishan, fotoreporter al Gazetei, aufost prezenți pe…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca ar fi un miracol daca formatia clujeana ar obtine un rezultat pozitiv in una din cele doua confruntari cu Lazio Roma, din Conference League, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Dan Petrescu (55 de ani) a prefațat meciul dintre Lazio și CFR Cluj, turul play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Lazio - CFR Cluj, turul play-off-ului pentru „optimile” Conference League, se joaca joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena. In septembrie 2019,…

- CFR Cluj o va intalni pe 16 și 23 februarie pe Lazio Roma in play-off-ul pentru optimile Conference League. Formația din Gruia intalnește astfel fix echipa pe care Dan Petrescu a afirmat ca nu și-o dorea, insa antrenorul campioanei este optimist ca CFR Cluj are șansele ei contra unei grupari de top…

- Lazio Roma, adversara de lui CFR Cluj din Conference League, nu traverseaza cel mai bun moment in Serie A. Formația „biancocelesti” nu e in forma inaintea dublei cu „feroviarii”: a pierdut pe teren propriu cu Atalanta, 0-2, ratand șansa de a urca pe un loc de Champions League. Pe 16, respectiv 23 februarie,…

- Lazio Roma și CFR Cluj se vor intalni in play-off-ul Conference League, pe 16 și 23 februarie. Fundașul roman ar putea rata disputa, in urma unei accidentari suferite la antrenamentele echipei.