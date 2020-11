Cresterea economica foarte mare si atragerea de fonduri europene reprezinta doi falsi prieteni care sunt mult vehiculati in presa romaneasca, si chiar de catre unii specialisti, care spun ca deficitul se poate reduce foarte usor prin masuri nedureroase, a declarat joi economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea.



