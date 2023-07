Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar la sfarsitul anului 2023 risca sa depaseasca 6% din PIB daca nu se iau urgent o serie de masuri si ar constitui un regres fata de nivelul de 5,7% din PIB inregistrat in 2022, arata economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-un articol publicat pe blogul…

- In opinia sa, neluarea vreunei masuri nici in 2023, nici in 2024 va face din Romania "urmatorul candidat la o asistenta din partea FMI si la o eventuala suspendare a fondurilor din partea Comisiei Europene"."Dupa primele cinci luni din anul 2023, deficitul bugetar (pe definitie cash) era de 2,32% din…

- Economistul-șef al Bancii Naționale, Valentin Lazea, susține ca marea problema a Romaniei o constituie prezența deficitelor gemene (bugetar și de cont curent). El arata ca statul are la indemana soluția și ar putea crește veniturile fiscale, ceea ce ar reduce semnificativ deficitul.„Marea problema…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, in judetul Gorj, referindu-se la "cumpatarea cheltuielilor" pentru a asigura bugetul tarii, ca nu este nevoie de schimbarea mobilierului pentru a finaliza o cresa, o scoala sau un spital, reiterand faptul ca nu va fi vorba despre

- ”Am luat decizia ca la nivelul Guvernului sa identificam acele masuri fiscale prin care sa chibzuim mai bine cheltuielile, sa ne asiguram ca la sfarsitul anului ne incadram in limitele de deficit. Toate aceste masuri au survenit din momentul in care la finalul primului trimestru am constatat ca exista…