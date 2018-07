Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de stat pentru Afaceri Europene al Germaniei, Michael Roth, si-a exprimat interesul si ingrjijorarea in legatura cu recentele modificari ale legislatiei penale, miercuri, la o intalnire avuta cu procurorul general Augustin Lazar, la care au luat parte si sefii DNA si DIICOT, Anca Jurma, respectiv…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut o intrevedere la Parlament cu Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului Federal german de Externe, in care liderul PSD l-a asigurat pe acesta ca reforma in justitie nu afecteaza statul de drept.

- Procurorul general Augustin Lazar l-a primit la Bucuresti pe Cao Jianming, vicepresedinte al Adunarii Nationale Populare a Republicii Populare Chineze si fost procuror general, discutiile vizand in principal colaborarea judiciara romano-chineza, potrivit unui comunicat al Ministerului Public transmis,…