- REȘIȚA – Noua și moderna Unitate de Primiri Urgențe a spitalului reșițean și-a deschis porțile miercuri, 30 august, in seara acestei zile, de la ora 22, urmand sa deserveasca și primii pacienți! Chiar daca bugetul a tot crescut, ajungand cu aproape 50% mai mare, adica limita permisa in cazul finanțarilor…

- REȘIȚA – AquaCaraș va sponsoriza CSM Reșița cu suma de 100.000 de lei pe luna in anul competițional 2023/2024! Primarul Ioan Popa a spus in deschiderea conferinței de presa faptul ca așteapta și alte societați comerciale sa vina in sprijinul CSM Reșița, care nu face doar fotbal! „In ceea ce privește…

- Pe langa 40 de milioane de euro prin Banca Mondiala, unitațile medicale au la dispoziție inca 100 de milioane de euro pentru realizarea sistemului de telemedicina prin PNRR, pentru care a aplicat și Spitalul Județean de Urgența Buzau. Ministerul Sanatații anunța ca a lansat licitația pentru achiziția…

- CARAȘ-SEVERIN – Chiar și ei! Circul din Consiliul Județean, care marcheaza razboiul absurd dus de opoziție impotriva oricaror tentative de a pune lucrurile in mișcare, a culminat cu blocarea trecerilor cu bacul la frontiera! Dupa toate manevrele politice de la județ, bacul risca sa fie tras la mal,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a fost, miercuri dupa-amiaza, intr-o vizita neanunțata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Motivul a fost inspectarea noii Unitați de Primiri Urgențe care se construiește in curtea acestei unitați spitalicești. Arafat a vrut sa vada cum arata noua cladire, dat fiind…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre doua tranșe ale unor finanțari europene, pentru care nimeni n-a facut demersurile necesare sa le ceara! Nu mai puțin de 11 milioane de lei au intrat luni in conturile Spitalului Județean de Urgența Reșița, intreaga suma fiind platita catre furnizori. Potrivit președintelui…

- DOGNECEA – Lucrarile necesare in cazul podului de la Dognecea sunt pe nicaieri, din cauza blocarii finanțarii de catre opoziția din Consiliul Județean! Deși sunt in aceeași barca politica, alesul Ion Crina (PSD), de la județ, l-a pagubit pe colegul sau de partid, Remus Rof, primarul comunei Dognecea,…

- REȘIȚA – Cauzele sunt nerealizarea contractului cu CJAS și raportarea deficitara spre Ministerul Sanatații. Asta arata analiza pe care noul manager al spitalului, Calin Laza, a realizat-o asupra activitații spitalului in primele cinci luni ale acestui an, concluziile fiind prezentate consilierilor județeni…