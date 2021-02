Stiri pe aceeasi tema

- Lawrence Ferlinghetti, poet si activist politic care a sprijinit lansarea miscarii Beat, a murit pe 22 februarie, in casa lui din San Francisco, la varsta de 101 ani, a confirmat pentru Associated Press fiica sa, potrivit news.ro. Nascut in Yonkers (New York), in 1919, Ferlinghetti este cunoscut…

- Doua cadre medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt au murit, miercuri, din cauza COVID-19, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, AGERPRES, de managerul institutiei, Alexandru Filimon. Victimele sunt un asistent medical la Unitatea de Primiri Urgente, in varsta de 64 ani,…

- Inca un actor celebru a murit de cancer la varsta de doar 44 de ani. A fost unul dintre idolii multor tineri și facea furori in anii ’90. A murit de cancer la 44 de ani A murit la varsta de 44 de ani, rapus de cancer. Este vorba despre actorul Dustin Diamond, cunoscut pentru […] The post Inca un actor…

- Chitaristul grupului Animals, Hilton Valentine, cel care a creat unul dintre cele mai cunoscute riff-uri din muzica pop din anii 60, a murit la varsta de 77 de ani, anunța BBC, potrivit Mediafax. Cintecutl „The House of the Rising Sun” a ocupat primele locuri in topurile din Marea Britanie…

- Celebrul prezentator TV și jurnalist american Larry King a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat sâmbata postul de televiziune CNN.În primele zile ale anului, CNN, canalul de televiziune american unde a lucrat timp de 25 de ani anunța ca celebrul jurnalist a contractat COVID-19…

- Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita „jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Actrita Tanya Roberts, cunoscuta pentru rolurile Stacey Sutton din filmul James Bond "A View to a Kill" (1985) si Midge Pinciotti in "That ’70s Show", intre anii 1998 si 2004, a murit la varsta de 65 de ani, scrie Variety, relateaza News.ro. Roberts a iesit sa-si plimbe cainii in Ajunul Craciunului…

- Creatorul de moda francez Pierre Cardin, un designer vizionar si pionier al pret-a-porter-ului, a murit marti la varsta de 98 de ani, a declarat familia sa pentru AFP. Fiu al unor imigranti italieni devenit om de afaceri de renume mondial, Pierre Cardin a decedat in cursul diminetii…