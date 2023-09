Stiri pe aceeasi tema

- Occidentalii lupta direct cu Rusia in Ucraina, a acuzat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU, transmite AFP. „Asa cum a spus presedintele Vladimir Putin, Occidentul este cu adevarat un „imperiu al minciunii”, a spus, printre altele, diplomatul rus }n SUA.…

- Occidentul "lupta direct" impotriva Rusiei in Ucraina, a acuzat, sambata, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la ONU, in contextul in care Kievul sustine ca a ucis lideri militari rusi in peninsula anexata Crimeea, relateaza AFP, citat de Agerpres."Puteti sa-i spuneti cum vreti, dar ei se lupta…

- Disputa dintre Polonia si Ucraina a pornit dupa decizia Varșoviei de a interzice importul de cereale ucrainene. Aceasta decizie a fost condamnata de Volodimir Zelenski in discursul susținut de ONU, provocand revolta Poloniei, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kievului in cele 19 luni de razboi,…

- Presedintele Kenyiei, William Ruto, a anuntat ca Ucraina va deschide un centru pentru cereale in portul Mombasa pentru a rezolva problema alimentara din estul Africii. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si Roto s-au intalnit in marja Adunarii Generale a Natiunilor Unite care se desfasoara…

- De la tribuna ONU, Zelenski i-a implorat pe liderii mondiali: Ocupantul rus trebuie sa se intoarca pe propriul pamantPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat marți pe liderii mondiali reuniți la Adunarea Generala a ONU sa ramana uniți impotriva invaziei Rusiei și a declarat ca Moscova…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția acestuia au sosit in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU, care se desfașoara la New York. Deși Rusia este membru permanent al ONU, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu participa la aceasta reuniune. Delegația pe care Rusia a trimis-o…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a sugerat ca Ucraina ar trebui sa puna mai mult accent pe recunostinta catre Occident pentru asistenta acordata, dupa ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aratat nemultumit, marti, pentru ca tarii sale nu i s-a dat un calendar ferm pentru aderarea…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO in 2022, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…