Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa la Brasilia cu omologul sau brazilian, Mauro Vieira, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei din Ucraina'' si a declarat ca Rusia are ''un interes'' ca acest conflict sa se incheie cat mai curand posibil.Rusia a transmis in repetate randuri ca orice…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, luni, dupa discuțiile cu omologul brazilian Mauro Vieira, ca Federația Rusa dorește ca razboiul din Ucraina sa se incheie „cat mai curand posibil”, informeaza agenția rusa de presa TASS . „Este clar ca suntem interesați de incheierea conflictului…

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Președintele parlamentului rus a propus interzicerea activitaților Curții Penale Internaționale (CPI), dupa ce aceasta a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin, acuzandu-l de crime de razboi, scrie Reuters. Viaceslav Volodin, un aliat al lui Putin, a declarat ca legislația…

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit luni la Moscova cu președintele Vladimir Putin, incercand atat sa aprofundeze legaturile economice cu un aliat pe care il considera o contrapondere utila pentru Occident, cat și sa promoveze rolul Beijingului ca potențial promotor de pace in Ucraina, potrivit…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie…

- Uniunea Europeana dorește sa o traga la raspundere rapid pe Rusia pentru crimele „oribile” comise in razboiul din Ucraina, au declarat vineri, 27 ianuarie, miniștrii de justiție ai UE, care au discutat despre modul in care se va desfașura urmarirea penala. Cei 27 de miniștri ai justiției din blocul…

- Rusia a fost dispusa sa negocieze cu Ucraina in primele luni ale razboiului, dar Statele Unite si alte tari occidentale au sfatuit Kievul sa nu poarte discutii, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Associated Press. "Este binecunoscut faptul ca am sustinut propunerea partii…