Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a transmis, marti, ca nu va exista "iertare si nicio mila" pentru asasinii Dariei Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, un ideolog rus apropiat Kremlinului, a relateaza AFP. "A fost o crima barbara pentru care nu poate exista iertare (…). Nu poate exista mila pentru organizatori, sponsori si executanti", a declarat