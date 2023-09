Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința ca va bloca declaratia finala a summitului G20 din septembrie, daca aceasta nu va reflecta pozitia Moscovei cu privire la Ucraina si alte crize, a declarat, vineri, ministrul de Externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters. „Daca nu se poate ajunge la un consens, participantii ar putea sa…

- O bomba aeriana ghidata de Rusia a lovit un centru de transfuzii sanguine din nord-estul Ucrainei. Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite, a afirmat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC . Volodimir Zelenski a declarat ca salvatorii incercau sa stinga un incendiu izbucnit…

- Șase nave civile au spart blocajul de facto decretat de Rusia in Marea Neagra pentru cerealele din Ucraina. Acestea au trecut de stramtoarea Bosfor și se indreapta spre Ucraina. Una ar fi ajuns deja in portul ucrainean Izmail, in ciuda amenințarilor Moscovei. Dupa informația inițiala conform careia…

- Un atac nocturn cu drone ucrainene asupra Moscovei a fost dejucat, fara a provoca victime, iar aeroportul international al capitalei Rusiei a fost inchis pentru scurt timp, au anuntat duminica autoritatile ruse, potrivit AFP. „Drone ucrainene au atacat noaptea trecuta. Fatadele a doua turnuri de birouri…

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, luni, ca Rusia va avea riposte militare dure dupa atacurile "teroriste" comise de grupuri ucrainene in Moscova si Crimeea, Moscova denuntand sprijinul oferit de Occident Kievului, noteaza Mediafax."Noi consideram aceste evenimente va fiind metode teroriste…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma sambata ca „oricine alege calea raului se distruge pe sine insuși”, referindu-se la „revolta armata” a lui Evgheni Prigojin, care a intrat cu luptatorii sai pe teritoriul rus și a anunțat ca a preluat controlul orașului Rostov pe Don, acțiuni pe care…