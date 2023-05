Stiri pe aceeasi tema

- TRU [The Real You], hub-ul ce mobilizeaza content creators relevanți structurați pe patru direcții (TRU Influencers, TRU Fashion, TRU Production și TRU Gaming) are acum noi tinere talente in portofoliu. Georgiana Murașan, Gabriela Bitiușca, Andrada Rax, Madalina Costin, Hayat Nabul și LavBbe sunt cele…

- Parteneriat strategic Romania 2030- Atlantic Council, prima colaborare de anvergura in țara noastra a celebrului think-tank american Asociația Proiectul Romania 2030 și Atlantic Council - Centrul pentru Libertate și Prosperitate au semnat un parteneriat strategic avand ca obiectiv principal promovarea…

- Lavbbe și-a descoperit pasiunea pentru muzica și dans inca de cand era mica. Primul ei costum de bellydancer a fost un cadou special daruit de bunica sa, iar talentul sau i-a mișcat pe toți din jurul ei. Astazi are o comunitate de peste 4,6 milioane de fani pe TikTok și prezinta publicului primul ei…

- Respectarea normelor rutiere, precum si adoptarea unui comportament responsabil in trafic constituie un obiectiv major al politiei rutiere. In contextul in care zilnic, pe drumurile publice din tara sunt inregistrate accidente de circulatie, unele cu urmari tragice, siguranta traficului si a participantilor…

- Andreea Marin a vorbit la FRESH by UNICA despre cei doi copii pe care i-a adoptat la distanța, in urma cu mai mulți ani. Ambasador Național pentru UNICEF in Romania, fosta realizatoare TV a donat constant fonduri pentru educația unui baiețel din China și a unei fetițe din Kenya. Invitata la FRESH by…

- Facultatea de Arhitectura și Urbanism a UTCN a raspuns invitației Institutului Cultural Roman din New York, de a contribui la transformarea sediului sau din Manhattan, intr-un centru cultural modern și polivalent, prin amenajarea unui spațiu de evenimente in aer liber.

- La doar cateva ore dupa ce artista ne-a purtat printr-o calatorie muzicala unde pasiunea și iubirea se intalnesc odata cu noul single „Cu inima ta”, Andreea Balan prezinta o noua versiune a piesei, de data aceasta alaturi de Jador. TikTok-ul a fost cel care i-a adus impreuna pentru aceasta colaborare.…

- Andreea Balan canta cu Jador. Cum suna piesa! VIDEO Andreea Balan a lansat ieri un nou single, intitulat „Cu inima ta”. Artista a realizat și o a doua versiune a piesei, o colaborare cu Jador. TikTok-ul a fost cel care i-a adus impreuna pe Andreea Balan și Jador pentru aceasta colaborare. In urma cu…