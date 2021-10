Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Laurette a aparut tot mai rar pe micile ecrane. Fosta asistenta TV a luat o decizie importanta in plina pandemie. Aceasta a inființat un salon de masaj de la care are așteptari mari! Nici macar restricțiile impuse de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19 nu o descurajeaza…

- Patronul FCSB a cam disparut din peisajul fotbalistic, in ultimele zile. Pe langa faptul ca n-a avut motive de nemultumire, avand in vedere rezultatele echipei cu Edward Iordanescu pe banca, era prins si cu o afacere foarte profitabila.

- Pentru unii producatori, pandemia de COVID-19 a fost un prilej de a se afirma pe piața din Moldova. Este și cazul soților Zolotco din Capitala care și-au transformat pasiunea intr-o afacere profitabila.

- Anda Adam are o afacere de care puțini știu, iar vedeta i-a pus bazele chiar inainte de pandemie. Artista nu a avut chiar atat de mult de suferit pe plan financiar, pentru ca noua afacere ii aduce un venit consistent. Chiar inainte de pandemie, Anda Adam a inceput o afacere in domeniul imobiliarelor.…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a venit cu o reacție dupa ce mii de oameni au participat, zilele trecute, la festivalul Summer Fest care a avut loc la Gradina Botanica, in plina pandemie. Aceasta a declarat ca chiar daca se impune purtarea maștii de protecție, „imediat cum se duce polițistul, oamenii…

- Adi Sina s-a reprofilat in pandemie. A lasat muzica pe planul doi in viața lui și s-a apucat de afaceri impreuna cu soția. Artistul, fostul membru de la Akcent, a explicat cu ce se ocupa in prezent și cat timp mai are pentru muzica. „Cosmeticele imi ocupa 80% din timp, iar muzica doar 20%. Acum ne ocupam…

- Ziua de 22 iulie e o zi speciala pentru Petre Roman, e chiar ziua in care s-a nascut. Fostul premier al Romaniei a implinit 75 de ani, iar soția, Silvia Chifiriuc, i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare in care și-a aratat inca o data dragostea. „Te iubesc cu aceeași pasiune și dorința, iubirea…