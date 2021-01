Laurette, în offside după apariția video-ului incendiar din jacuzzi, cu fotbalistul Magaye Gueye Pro Sport a intrat in posesia unui filmuleț exploziv cu Laurette și cu o prietena, s-au distrat in jacuzzi, cu șampanie, la un hotel din Poiana Brașov, alaturi de fotbalistul al lui Dinamo. Magaye le-a pus pe cele doua sa-și arate formele, in special posteriorul. Apoi, pe fotbalistul lui Dinamo l-a luat gura pe dinainte, facand o declarație care i-a enervate la culme pe colegii sai și acționarii clubului Dinamo. Care, e drept, nu i-au mai platit salariul de ceva vreme. ”Nu sunt platit de Dinamo și ma doare in p…a de ei, ai vazut? Ai vazut, ai vazut negro… Astea doua sunt curvele mele, ai vazut?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

