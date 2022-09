Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf implinește astazi 47 de ani, iar cu aceasta ocazie, antrenorul și-a surprins fanii cu o imagine in care apare alaturi de iubita lui, Corina Caciuc, și fiul lor, Liam in varsta de patru luni. Laurențiu Reghecampf a publicat fotografia mult așteptata, mai ales ca toți erau curioși…

- Laurențiu Reghecampf și iubita sa, Corina Caciuc, au plecat intr-o superba vacanța impreuna, in Dubai, «Paradisul Bogaților», unde altundeva. Cei doi au postat o fotografie de colecție impreuna, la piscina și par mai indragostiți și mai pasionali ca niciodata. Reghe și Corina se iubesc precum doi adolescenți,…

- Laurențiu Reghecampf pare un barbat fericit de cand este impreuna cu iubita lui, Corina Caciuc. Cei doi au impreuna un fiu de numai patru luni și iși țin relația departe de ochii lumii. Deși cei doi sunt destul de discreții in ceea ce privește viața personala, antrenorul de fotbal mai pune cate o imagine…

- Laurențiu Reghecampf se simte mai implinit ca niciodata și se bucura de frumoasa lui familie. De aceasta data, iubita antrenorului a fost cea care a postat o fotografie emoționata pe rețelele de socializare, iar Laurențiu Reghecampf a fost cel care a distribuit postarea pe contul sau personal de Instagram.…

- Laurențiu Reghecampf s-a fotografiat alaturi de iubita sa, Corina Caciuc, cea care l-a facut recent tatic pentru a treia oara, iar Internetul a explodat. Antrenorul de fotbal are apariții mai rare pe rețelele sociale de cand nu mai formeaza un cuplu cu impresara Anamaria Prodan, insa atunci cand posteaza…

- Toate lucrurile merg ca pe roate in viața lui Laurențiu Reghecampf. Pe plan profesional este considerat un om de succes, asta deoarece a dat lovitura dupa plecarea de la Universitatea Craiova. Nici pe plan amoros nu o duce rau, astfel ca a postat prima imagine asumata alaturi de iubita lui, Corina Caciuc,…

- Anamaria Prodan a postat pe una dintre rețelele de socializare o scrisoare pe care a primit-o in primavara anului 2020 de la Traian Basescu. Impresara i-a mulțumit inca o data fostului președinte al Romaniei. Pe contul sau de Instagram, Anamaria Prodan a facut public o scrisoare pe care a primit-o de…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin proces de divorț, iar in ultima perioada au aparut tot mai multe atacuri intre cei doi in urma deciziei de separare. Fostul antrenor al Universitații Craiova și-a refacut deja viața alaturi de iubita lui, Corina Caciuc, care i-a adus pe lume un…