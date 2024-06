Stiri pe aceeasi tema

- Acoperișul unui bloc, situat in zona Lido din Deva, a ajuns pe mijlocul șoselei, dupa ce a fost smuls de o furtuna violenta care s-a produs in jurul orei 19:30, imediat dupa ce autoritațile au anunțat alerta de cod roșu, cu vijelii puternice. De asemenea, vantul puternic a dislocat și alte…

- Trei persoane, doi adulti si un copil de opt luni, aflate la scaldat pe raul Strei, in localitatea Streisangeorgiu, orasul Calan, au fost salvate de pompierii din Hunedoara si Deva, dupa ce au ramas izolate, in aceasta dupa-amiaza, pe o insula formata in urma deversarii apei dintr-un lac de acumulare…

- Copaci prabușiți din cauza zapezii si vantului in județul Hunedoara. Pompierii militari din Deva și Petroșani au fost chemați sa inlature copacii doborați de vantul puternic și zapada.

- Alarma duminica pentru pompierii militari din Deva, care au intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru localizarea și stingerea unui incendiu care s-a produs, inițial, la o anexa gospodareasca a unei proprietați din satul Almașu Sec, comuna Carjiți, din judetul Hunedoara. Ulterior flacarile s-au extins…

- Pompierii militari din Deva au pus in siguranța un recipient metalic de 200 de litri, incarcat cu o substanța toxica, dupa ce corpul acestuia s-a deformat brusc, din motive necunoscute, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara.

- In zilele de 22, 23 și 24 martie, pompierii militari din cadrul I.S.U. Hunedoara au desfașurat 168 misiuni și intervenții, majoritatea constand in gestionarea optima a situațiilor de urgența și in acordarea primului ajutor medical calificat. Echipajele SMURD au raspuns la 127 solicitari,…