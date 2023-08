Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a fost mulțumit cu punctele caștigate la Iași, dar a admis ca jocul alb-albaștrilor din prima repriza a fost dezamagitor. „Este exact ce v-am spus. Daca luam in serios și jucam la adevarata noastra valoare, nu avem probleme. Daca nu jucam…

- CS Universitatea Craiova s-a impus pe terenul lui Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 din Superliga. Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul oltenilor, a analizat partida din Copou. Tehnicianul gruparii din Banie a spus ca elevii lui nu au jucat la capacitate maxima in prima repriza. Lucrurile…

- Laurențiu Reghecampf este oficial noul antrenor de la Universitatea Craiova! Antrenorul a revenit pe banca echipei lui Mihai Rotaru, dupa ce a mai pregatit-o și in sezonul 2021/2022. „Reghe” a revenit in Romania dupa aventura din Azerbaidjan, de la Neftci Baku. Tehnicianul roman a fost demis de catre…

- Andrei Ivan surprinde dupa victoria cu Dinamo. Jucatorul Universitații Craiova a avut un mesaj direct pentru Eugen Neagoe, dupa partida cu echipa din Ștefan cel Mare. Universitatea Craiova a reușit sa caștige duelul cu Dinamo, de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Pentru echipa din Banie au marcat Ivan…

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Andrea Mandorlini (62 de ani) a avut prima reactie dupa meciul CFR Cluj – Poli Iasi, scor 2-0, din prima etapa a Ligii 1. Antrenorul italian a debutat cu o victorie in noul sau mandat pe banca CFR-ului, dar l-a anuntat pe Nelutu Varga ca mai are nevoie de jucatori pentru a-si indeplini obiectivele.…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, considera ca jucatorii sai au facut o partida excelenta in Banie. Italianul a punctat ca il bucura tare mult victoria cu Universitatea Craiova pentru ca a demonstrat ca nu face jocul nimanui. In opinia lui Bergodi, jucatorii Stiintei nu s-au…