- Armata rusa si-a intarit pozitiile pe Insula Serpilor din Marea Neagra, desfasurand acolo mai multe sisteme de aparare, ceea ce sugereaza ca nu intentioneaza sa abandoneze usor acest punct strategic, in pofida noilor sisteme de artilerie si tiruri de rachete ucrainene,

- Primarul Ion Lungu a inmanat astazi ambasadoarei Franței, Excelența Sa, Laurence Auer, intr-un cadru festiv pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Suceava. La eveniment au participat personalitați ale vieții publice sucevene, directori de instituții.…

- V invitm vineri 27 mai 2022 ora 16.30 la Biblioteca Judeean Panait Istrati Brila la evenimentul de lansare a crii România Statele Unite ale Americii. 25 de ani de parteneriat strategic. Trecut prezent viitor semnat de Alexandru Cristian. Invitat s prezinte cartea este Hugo Mrcineanu artist pla...

- Cu ocazia deplasarii in județul Suceava, Excelența Sa, doamna Laurence Auer, ambasadoarea Franței la București, va primi din partea Primariei municipiului titlul de Cetațean de Onoare al Sucevei, anunța Alianța Franceza Suceava. Evenimentul va avea loc vineri, 27 mai, la ora 13.00, in sala Teatrului…

- Orașul Avdiivka din regiunea Donețk din estul Ucrainei a fost, dupa cum denunța autoritațile ucrainene, bombardat a doua oara cu muniție de fosfor. Șeful administrației militare regionale, Pavlo Kyrylenko, potrivit rapoartelor Ukrainska Pravda, afirma: „Rușii au lovit Avdiivka de doua ori cu muniție…

- Cel mai mare producator offshore de petrol si gaze din China, CNOOC, se pregateste sa renunte la operatiunile sale din Marea Britanie, Canada si Statele Unite, din cauza ingrijorarilor Beijingului ca activele ar putea fi supuse sanctiunilor occidentale, au spus surse din industrie

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, marti noapte, ca orasul Kiev a devenit capitala democratiei globale, capitala luptei pentru libertate pe continentul european. El a mai spus ca ucrainenii nu au alta optiune decat sa lupte si sa faca totul pentru a castiga. Fii la curent…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat miercuri un plan actualizat pentru pandemia Covid-19, prezentand trei scenarii posibile despre cum va evolua pandemia in acest an, transmite Reuters. Organizația preconizeaza ca gravitatea COVID va scadea, in timp, ca urmare a creșterii imunitații.„Pe…