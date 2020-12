Stiri pe aceeasi tema

- Laureatii premiilor Nobel din 2020 urmeaza sa fie onorati in absentia, astazi, in cadrul unor ceremonii in format restrans pe fondul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Programul Alimentar Mondial (PAM) al ONU va accepta Premiul Nobel pentru Pace 2020 la o ceremonie organizata in Roma, potrivit…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Bogdan Burcea, a declarat ca Romania poate invinge orice reprezentativa la Campionatul European daca isi face jocul. „Daca suntem calmi si ne facem jocul, atat cel ofensiv, cat si defensiv, avem sanse impotriva oricarei echipe. Noi suntem cel mai important…

- Programul Alimentar Mondial se prezinta drept "cea mai mare organizatie umanitara", o necesitate deoarece, conform estimarilor sale, 690 de milioane de persoane - una din 11 - sufereau de subalimentare cronica in 2019. Iar in acest an numarul va fi fara indoiala mai mare din cauza pandemiei.…

- Doua meciuri, doua victorii. Acesta este bilanțul echipei pregatite de Adi Vasile in actuala ediție a Ligii Campionilor. Meciul de acasa, cu Rostov, a fost amanat din cauza unor cazuri de Coronavirus la echipa din Rusia, astfel incat ”tigroaicele” se pregatesc de partida cu Vipers. Nordicele au și ele…

- Dupa premiul Nobel pentru Medicina, atribuit luni, impreuna, britanicului Michael Houghton și americanilor Harvey Alter și Charles Rice pentru “descoperirea virusului hepatitei C”, marți a fost conferit premiul Nobel pentru Fizica, britanicului Roger Penrose, germanului Reinhard Genzel și americanului…

- Cercetatorii Harvey J. Alter, Michael Houghton si Charles M. Rice au fost desemnati, luni, laureatii premiului Nobel pentru medicina pe anul 2020 pentru descoperirea virusului hepatitei C, conform anuntului facut de Thomas Perlmann, secretar general al Comitetului Nobel de la Institutul Karolinska din…

- Sezonul premiilor Nobel din 2020 se deschide astazi, in contextul pandemiei de COVID-19, cu anuntarea premiului pentru medicina, informeaza DPA, citata de agerpres . Anuntul va fi facut de un reprezentant al Comitetului Nobel din cadrul Institutului Karolinska din Stockholm cel mai devreme la ora locala…