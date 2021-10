Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani relație, Mira s-a desparțit de iubit. Tanara artista a confirmat vestea ca este din nou singura și ca trece printr-o perioada destul de ciudata, pentru ca nu a mai experimentat niciodata genul acesta de situație. In ultima perioada au aparut mai multe zvonuri ca vedeta nu mai formeaza un…

- Inca o despartire soc in showbizul autohton. Se pare ca Alexandra Stan s-a despartit de sotul ei, Emanuel Necatu, la numai cinci luni de la cununia religioasa. Barbatul a sters de pe Instagram toate pozele cu artista si a lasat un mesaj care da de inteles ca s-au despartit, potrivit click.ro. La jumatatea…

- Cosmina Pasarin este una dintre vedetele care a revenit in atenția publicului odata cu emisiunea Vorbește Lumea. Ea a lipsit o perioada indelungata de pe micile ecrane, iar acum o inlocuiește pe Adela Popescu in emisiunea de pe Pro Tv, dupa ce vedeta a aflat ca a luat covid. Cosmina Pasarin, dezvaluiri…

- De la desparțirea de Razvan Simion, Lidia Buble nu a mai aparut alaturi de niciun barbat, pana vara aceasta. S-a pozat in brațele unui barbat, alaturi de el a petrecut chiar și o vacanța in Ibiza, iar dovada sunt imaginile pe care cei doi le-au postat pe rețelele de socializare. Recent, Lidia Buble…

- Actorul latino-american Edgar Ramirez le-a recomandat miercuri fanilor sai "sa aiba incredere in stiinta" si, daca pot, sa se vaccineze, dezvaluind ca a pierdut in mai putin de 72 de ore trei rude in Venezuela rapuse de COVID-19, relateaza EFE. "Inima mea nu mai suporta atata durere", a scris…

- La inceputul lunii mai, Iulia Vantur a venit in Romania . Vedeta și-a vizitat parinții, a mers in mai multe vacanțe in Romania, dar și in strainatate, și, cel mai important, și-a rezolvat problemele administrative. Acum, vedeta a dezvaluit cand se intoarce in India, la iubit. Intr-o sesiune de intrebari…

- Durere fara margini pentru familia și prietenii Denisei Martin, tanara de 19 ani ucisa cu sange rece de fostul iubit in Gorj. Aceasta a fost inmormantata, iar sute de persoane au condus-o pe ultimul drum spre cimitir.