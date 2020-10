Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a organizat botezul celei de-a doua fetițe, Vera. Petrecerea a fost organizata la Casa Olarului, Baia Sprie, Maramureș, iar cadrul a fost asemanator cu cel in care s-a defașurat și botezul Ritei, surioara mai mare.Evenimentul a fost incununat cu muzica pe masura, laeveniment cantand frații…

- Laura Cosoi, nunta și botez rustic in aer liber Laura Cosoi a facut sambata botez in aer liber. Actrița și-a creștinat in Maramureș cea de-a doua fetița, pe micuța Vera. Evenimentul s-a desfașurat intr-un cadru rustic, tradițional. Vezi aceasta postare pe Instagram Lumina din lumina #Vera #botez…

- Mama Roxanei Dobre nu se lasa mai prejos și vrea sa țina pasul cu fiica sa. Nu a mai stat pe ganduri și a apelat la medicii esteticieni și bisturiu pentru a capata un aspect mai tanar! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini spectaculoase cu soacra lui Florin Salam.

- Imagini inedite arata frumusetea Poienii Pelegii, locul din inima Parcului National Retezat de unde pornesc traseele montane spre lacurile glaciare si spre varfurile de pana la 2.500 de metri ale masivului.

- Concluzia generala a companiei Terrasigna este ca Iasul are o infrastructura in general stabila, dar exista o serie de zone restranse care sufera modificari vizibile. In zona Smardan, pe strada Moldovei, si in apropierea zonei Sf. Lazar, pe strada Zimbrului, exista cladiri care scufunda cu 3-5 milimetri…