- Comisia Europeana a facut apel miercuri la statele membre sa-si numeasca rapid procurorii delegati pentru a permite Parchetului european (EPPO), noua arma a UE impotriva fraudei, sa-si inceapa activitatea la 1 martie, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Statele europene vor trebui sa-și coordoneze masurile anti-Covid in perioada vacanței de iarna. Nu va exista insa vreun regulament impus de Comisia Europeana in ceea ce privește condițiile in care se vor desfașura sporturile de sezon.

- Acest lucru intampina insa rezistența din partea publicului. Cetațenii se opun categoric nu numai unui blocaj total, ci sunt nemulțumiți chiar și de masurile restrictive mai blande. O demonstrație impotriva restricțiilor, dispersata cu tunuri de apa in urma cu cateva zile la Berlin, este o…

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria obtinuta in primul tur al alegerilor prezidentiale, insa imediat a iesit la atac. Igor Dodon a declarat luni, 2 noiembrie, ca Maia Sandu este „o marioneta externa” si a avertizat cetatenii ca, daca ea va castiga alegerile,…

- Danemarca, Grecia, Ungaria și Suedia s-au alaturat Germaniei și Romaniei, devenind state-gazda pentru rezerva de echipamente medicale rescEU. Cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene , in prezent 6 state membre ale UE constituie stocuri europene comune de echipamente medicale de protecție pentru…

- Comisia Europeana a intreprins vineri noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea digitala a Europei, dupa cum a anuntat presedinta Ursula von der Leyen in discursul sau de miercuri privind starea Uniunii. "Comisia a propus un nou regulament privind intreprinderea…

- Comisia Europeana invita statele membre sa impulsioneze conectivitatea ultrarapida la retele si sa elaboreze o abordare comuna in ceea ce priveste implementarea tehnologiei 5G.Comisia Europeana a intreprins vineri noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca prima transa de vaccinuri anti-COVID-19 ar putea ajunge in tara in luna decembrie. Ministrul a fost intrebat miercuri seara, in cadrul unei emisiuni la Digi24, despre demersul in privința vaccinului anti-covid, considerat a fi intrat „intr-o pauza tehnologica”.…