Laura Codruta Kovesi, pentru Financial Times: Daca faci ceea ce este bine, nicio infrangere nu este definitiva

Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi necesare eforturi deosebite pentru a face Parchetul Uniunii Europene sa devina o instituție capabila sa protejeze interesele financiare ale UE, dar daca faci ceea ce știi ca este bine, moral, legal, nicio infrangere nu este definitiva, afirma procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi.Citește…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Initial, in noiembrie 2016, Alina Bica a fost condamnata la 4…

- Laura Codruta Kovesi este in prezent procuror in cadrul Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Ea a detinut anterior diverse pozitii de procuror in timpul carierei sale in Romania, printre care cea de procuror-sef al DNA. Biroul Procurorului Public…

- Consiliul Uniunii Europene a confirmat luni numirea procurorului roman Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european, iar aceasta numire trebuie sa fie confirmata acum si de Parlamentul European, indica un comunicat de presa al Consiliului UE. Laura Codruta Kovesi este in prezent procuror…

- Nu mai putin de 14 procurori dobrogeni s au inscris la examenul pentru promovarea in gradul profesional superior. Printre acestia se numara si actualul procuror general delegat al Constantei, magistratul Gigi Valentin Stefan foto . Acesta isi doreste sa obtina gradul de procuror al Parchetului de pe…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au respins actiunea promovata in instanta atat de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, cat si de omul de afaceri Georgica Giurgiucanu. Decizia este definitiva si a fost luata de un complet…

- Viorica Dancila a facut vineri doua gafe, la Reșița, in județul Caraș-Severin, cand a vorbit despre Laura Codruța Kovesi dupa votul pozitiv primit pentru poziția de procuror-șef al Parchetului European. Premierul a spus ca „exista prezumția de vinovație” și ca aceasta trebuia sa iși lamureasca situația…

- Laura Codruța Kovesi a declarat ca este rezervata privind reacțiile la o numire oficiala a sa in funcția de procuror șef al Parchetului European, dar a adaugat ca interpreteaza votul de joi ca pe o recunoaștere a activitații intregului sistem de justiție din Romania, scrie Digi24. „E un pas important…